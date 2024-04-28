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Kültür

MSB'den Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topları paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
MSB'den Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topları paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplar 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanıldı.

Tunçtan yapılan gövdesi, patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiş topların üzerinde, kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı, topun derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüleri yer alıyor.

Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar, haznedeki barutu basınçla patlatarak taştan yapılmış gülleyi fırlatıyordu.

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