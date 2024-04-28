MSB'den Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topları paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç topların Harbiye Askeri Müzesi'nde sergilendiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplar 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında kullanıldı.
Tunçtan yapılan gövdesi, patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiş topların üzerinde, kullanan kişileri bilgilendirme amaçlı, topun derece, hazne çapı, ağız çapı ve barut hakkı gibi ölçüleri yer alıyor.
Harbiye Askerî Müzesi eserlerinden Fatih Sultan Mehmet dönemine ait tunç toplar…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2024
Toplar; 1453 yılı İstanbul’un fethi sırasında kullanılmıştır.
Tunçtan yapılan topların gövdesi patlama esnasında açılmasını önlemek üzere kabartma çemberler ile takviye edilmiştir.
Topun üzerinde… pic.twitter.com/dBGiD1luS8
Fitil aracılığıyla ateşlenen toplar, haznedeki barutu basınçla patlatarak taştan yapılmış gülleyi fırlatıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.