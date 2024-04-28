Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,310.80
BTC/USDT
63,548.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç’in başkenti Stockholm’de Filistine destek gösterisi düzenleniyor.
logo
Kültür

Amerikan Film Enstitüsü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Oscarlı Nicole Kidman'a verdi

Amerikan Film Enstitüsü (AFI), Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne 56 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ı layık gördü.

Lejla Biogradlija  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Amerikan Film Enstitüsü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Oscarlı Nicole Kidman'a verdi

Ankara

ABD'nin Hollywood kentinde düzenlenen törende AFI Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Amerikalı oyuncu Meryl Streep tarafından başarılı oyuncu Kidman'a takdim edildi.

Kidman, sahnede yaptığı konuşmada, "Film yapmak bir ayrıcalıktır." ifadelerini kullanırken, sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.

Avustralyalı film yıldızına şarkıcı eşi Keith Urban eşlik etti.

Ödül gecesine çok sayıda Hollywood oyuncusu da katıldı.

AFI tarafından "Amerikan sinemasının en büyük onuru" şeklinde nitelenen Yaşam Boyu Başarı Ödülü, daha önce Streep, Julie Andrews, Denzel Washington, Robert De Niro, Martin Scorsese ve Steven Spielberg gibi ünlü oyuncu ve yönetmenlere verildi.

Kidman, 2003'te "Saatler" (The Hours) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine başsağlığı mesajı
Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Ankara'da, Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere destek gösterisi düzenlendi
Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Amerikan Film Enstitüsü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Oscarlı Nicole Kidman'a verdi

Amerikan Film Enstitüsü, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü Oscarlı Nicole Kidman'a verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet