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Ekonomi

THY onuncu kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" şirketi seçildi

Türk Hava Yolları (THY), 2025 Skytrax Dünya Havayolu Değerlendirmesinde "Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Dünyanın En İyi Business Class İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülleri dahil toplam 8 ödüle layık görüldü.

Kenan Irtak  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
THY onuncu kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" şirketi seçildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, 2025 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde onuncu kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülünü kazanarak, havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha pekiştirdi.

Havacılığın Oscarları olarak kabul edilen ödül töreni, bugün Paris'teki tarihi Hava ve Uzay Müzesi'nde gerçekleştirildi.

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THY, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" unvanının yanı sıra "Dünyanın En İyi Business Class İkramı", "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class'ı", "Güney Avrupa'nın En İyi Business Class'ı", "Avrupa'nın En İyi Business Class İkramı" ve "Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class İkramı" ödüllerine layık görüldü.

"Yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Değerli misafirlerimizin oylarıyla bir kez daha Avrupa'nın 'En İyi Havayolu' seçilmek, Türk Hava Yolları ailesi için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı ve diğer ödüller, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve tutkularının bir yansımasıdır. Türk misafirperverliğinin köklü geleneğinden ilham alıyoruz ve misafirlerimize ve Skytrax organizasyonuna bizlere duydukları güven ve takdirleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Her geçen gün genişleyen küresel ağımızda yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Türk Hava Yolları titizlikle hazırlanmış bir hizmet sunmaya devam ediyor"

Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted ise THY'nin toplam 8 ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türk Hava Yolları, misafirperverliğinden uçak içi ikram kalitesine kadar misafirlerin beğenisini kazanmasının yanı sıra titizlikle hazırlanmış bir hizmet sunmaya devam ediyor. Bu sonuçlar, havayolunun bölgesindeki lider konumunu ve küreseldeki istikrarlı yerini bir kez daha teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Altı kıtaya yayılan geniş uçuş ağıyla Guinness rekoruna sahip olan THY, Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşırken aynı zamanda sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilik konularında da havacılık sektöründe öncü rolünü sürdürüyor.

Milyonlarca uluslararası yolcunun doğrudan geri bildirimleri temel alınarak verilen bu ödüller, yolcu memnuniyetinin gerçek bir göstergesi olma niteliği taşıyor.

THY'nin üstün hizmet kalitesi, rakipsiz uçuş ağı ve Turkish DO & CO ile hazırlanan eşsiz uçak içi ikramları, misafirlerine olan değişmeyen bağlılığını ve hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

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