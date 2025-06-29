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İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi

İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda "Katliama alışma Gazze'yi unutma" sloganıyla eylem yapıldı.

Berfin Kıraç  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi

İstanbul

Parkta akşam namazı sonrası toplanan gruptakiler, Gazzeliler için Kunut duasını okudu.

Grup adına açıklama yapan Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya, 21 aydır Gazze'de sadece Filistinlilerin değil insanlığın, hukukun ve adaletin vahşice hedef alındığını kaydetti.

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Kaya, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'ın İsrail'in hedefi haline geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Emperyalistler, bu saldırganlığın destekçisi konumundadır. Tüm bu vahşeti 'İsrail'in kendini savunma hakkı.' diyerek aklamak, alçaklığın vardığı son noktadır. Siyonistler bir yandan da safsatalar ve dezenformasyonla direnişi sonlandırmak istiyor. Son günlerde Hamas'ın Gazze'den çekileceği ve ateşkesin imzalanacağı konusunda yalanlar dile getiriyorlar, rüyanızda görürsünüz. Ne Hamas Gazze'den çekilir ne de Gazze halkı Hamas'ı terk eder.''

Kendilerinin de Filistinlilerin destekçisi olarak meydanları boş bırakmayacaklarını vurgulayan Kaya, siyonistlerin dezenformasyon ve planları karşısında uyanık davranmak zorunda olduklarını kaydetti.

Etkinlikte daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu.

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İstanbul'da "Katliama alışma Gazze'yi unutma" eylemi
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