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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yusuf İslam'dan Gazze paylaşımı

Yusuf İslam (Cat Stevens) İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'ye ilişkin sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımında, "Çocuk işkencecileri, Hz. İsa'nın (a.s.) diliyle lanetlenmiştir." ifadesini kullandı.

Ahmet Esad Şani  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Yusuf İslam'dan Gazze paylaşımı

İstanbul

Paylaşımda, Anadolu Ajansı (AA) Gazze foto muhabiri Ali Jadallah'ın geçen hafta çektiği ve Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'a ait fotoğraf da yer aldı.

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Yusuf İslam, Matta İncili 18:2'deki, "İsa, yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi: Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliği'ne asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliği'nde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur." bölümüne de yer verdi.

Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan 2 yaşındaki Yezen Ebu Ful'un fotoğrafı, geçen hafta Ebu Ful ailesinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukları için yardım çağrısıyla birlikte yayınlanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgeye uyguladığı ağır abluka sonucu büyüyen açlık krizi özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bırakıyor.

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