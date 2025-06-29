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İstanbul'da bazı metro istasyonlarının işletmeye kapatılma saatinde değişiklik

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugünkü işletmeye kapatılma saatinde değişikliğe gidildi.

Berfin Kıraç  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
İstanbul'da bazı metro istasyonlarının işletmeye kapatılma saatinde değişiklik

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusundaki "ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatma" uygulamasının saatinin 10.00'dan 08.00'e çekildiği belirtildi.

Bu kapsamda 08.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

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Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı duyuruldu.

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