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Dünya

Portekiz'de yabancılara vatandaşlık verilmesi zorlaştırılıyor

Portekiz'deki azınlık sağ hükümeti, vatandaşlık ve yabancılar yasasında değişiklik yaparak, vatandaşlık verilmesini zorlaştıran yeni adımlar attı.

Şenhan Bolelli  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Portekiz'de yabancılara vatandaşlık verilmesi zorlaştırılıyor Fotoğraf: Didem Mente/AA

Madrid

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan, merkez sağ görüşlü iki siyasi partinin ittifakından oluşan ve liderliğini Başbakan Luis Montenegro'nun yaptığı "Demokratik İttifak"ın (AD) kurduğu azınlık hükümetinin ilk icraatı yabancılara vatandaşlık verilmesini zorlaştırmak oldu.

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Bakanlar Kurulu'nda 23 Haziran'da kabul edilerek Meclis'e sunulan tasarı gereği, vatandaşlık başvurusu yapmak için bu zamana kadar en az 5 yıl ülkede yaşamış olma zorunluluğu 10 yıla çıkartılıyor.

Portekizce konuşan ülkelerden gelen yabancılar için bu süre 7 yıl olarak belirlenirken, başvuruların oturma izni alınan tarihten itibaren başlaması öngörülüyor.

Tasarıyla ayrıca, vatandaşlık almak isteyen yabancılara Portekiz dili ve kültürü sınavına girme zorunluluğu getiriliyor.

Başbakan Montenegro'nun seçim vaatlerinden biri olan vatandaşlık yasasındaki değişiklikle hükümet, Portekiz'de yabancı ailelerden doğan bebeklere şimdiye kadar otomatik olarak tanınan vatandaşlık hakkını da zorlaştırarak, ebeveynlerin ülkede en az üç yıl ikamet etmeleri ve vatandaşlık için talepte bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Tasarı, yüzyıllar önce İber Yarımadası'ndan kovulan Sefarad Yahudilerinin torunları için verilen özel vatandaşlık hakkının da kaldırılmasını içeriyor.

Ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega Partisinin de destek verdiği tasarının Meclis'ten kolay bir şekilde geçmesi bekleniyor.

Portekiz'de getirilmek istenen yeni vatandaşlık yasasının benzeri son 10 yıldır İspanya'da uygulanıyor.

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