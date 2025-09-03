Dolar
Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Portekiz'de tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Şenhan Bolelli, Eren Beksaç  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Portekiz'de tramvayın raydan çıktığı kazada 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Zed Jameson/AA

Lizbon

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Lizbon'un simge yapılarından, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki videoda, tramvaydan duman yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştıkları görülüyor.

Öte yandan, meydana gelen kaza nedeniyle Portekiz hükümeti 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etti.

