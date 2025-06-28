İstanbul'da yarın bazı metro istasyonları işletmeye kapatılacak
Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda yarın saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı belirtildi.
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Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.