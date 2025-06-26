Dolar
39.77
Euro
46.67
Altın
3,331.86
ETH/USDT
2,440.40
BTC/USDT
107,561.00
BIST 100
9,301.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Spor

Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu

Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği "9. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı.

Fatih Gazioğlu  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Törende Anadolu Ajansı (AA) Spor Muhabiri Erkan Tiryaki "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. Tiryaki'ye ödülü, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman tarafından takdim edildi.

Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" gecesinde, spora katkıda bulunan siyaset, iş ve spor camiasından isimler ödüllerini aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de taksi durağındaki iki arkadaşın aynı anda kalp krizi geçirmesi güvenlik kamerasında
Büyük Aile Platformundan Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk kutlamasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
İzmir'de çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Benzer haberler

Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu

Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu

"İstanbul Photo Awards 2025" kazananları, haber fotoğrafçılığının gücüne ve sorumluluğuna vurgu yaptı

AA Akademi tarafından "Haber Çözümleme Atölyesi" düzenlendi

Anadolu Ajansı çalışanları kan bağışında bulundu

Anadolu Ajansı çalışanları kan bağışında bulundu
Anadolu Ajansı yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcısı

Anadolu Ajansı yeniden Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Başkan Yardımcısı
Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, AA'nın "360 Konuşmaları" programına konuk oldu

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, AA'nın "360 Konuşmaları" programına konuk oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet