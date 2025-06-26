Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" sahiplerini buldu
Ülke TV'nin geleneksel olarak düzenlediği "9. Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreni, Ankara'da yapıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, federasyon başkanları, sporcular, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı.
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Törende Anadolu Ajansı (AA) Spor Muhabiri Erkan Tiryaki "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görüldü. Tiryaki'ye ödülü, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman tarafından takdim edildi.
Ülke TV "9. Spor ve Spor Ödülleri" gecesinde, spora katkıda bulunan siyaset, iş ve spor camiasından isimler ödüllerini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.