Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
logo
Spor, Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ziyaret

AA Spor Haberleri Direktörlüğü, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti.

Mustafa Güngör  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Anadolu Ajansından Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ziyaret

İzmir

Mehmet Sepil'in Urla'da bulunan holdinginde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Sepil, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ve AA muhabiri Mustafa Güngör’ü kabul etti.

Ziyarette; Göztepe Medya ve İletişim Direktörü İsmail Tur da hazır bulundu.

Göztepe'nin Süper Lig ve Avrupa’daki durumu ile Türk futboluyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Elbir, Başkan Mehmet Sepil'e, AA'nın hazırladığı, "Yıllık 2024" kitabını takdim etti.

Başkan Sepil de Kaan Elbir’e Göztepe forması hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
