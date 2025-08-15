Anadolu Ajansından Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ziyaret
AA Spor Haberleri Direktörlüğü, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil'i ziyaret etti.
İzmir
Mehmet Sepil'in Urla'da bulunan holdinginde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Sepil, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ve AA muhabiri Mustafa Güngör’ü kabul etti.
Ziyarette; Göztepe Medya ve İletişim Direktörü İsmail Tur da hazır bulundu.
Göztepe'nin Süper Lig ve Avrupa’daki durumu ile Türk futboluyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette Elbir, Başkan Mehmet Sepil'e, AA'nın hazırladığı, "Yıllık 2024" kitabını takdim etti.
Başkan Sepil de Kaan Elbir'e Göztepe forması hediye etti.