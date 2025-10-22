Dolar
41.98
Euro
48.71
Altın
4,070.86
ETH/USDT
3,841.30
BTC/USDT
108,172.00
BIST 100
10,588.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, İstanbul’da “Yükseköğretim Kurulu ile İSO arasında MYO İşbirliği Protokolü İmza Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem

Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Doha

Resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, buradaki programları kapsamında İslam Eserleri Müzesi'ne geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Emine Erdoğan'ı burada Müze Müdürü Şeyha Nasser El-Naser ve Müze Müdür Yardımcısı Abdallah El-Dosari karşıladı.

Müzedeki "Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği" sergisini gezen Emine Erdoğan, eserler hakkında bilgi aldı.

İslam dünyasındaki yemek, sofra ve paylaşma kültürünün tarihsel ve kültürel gelişimini konu edinen sergiyle, yemeğin sadece beslenme biçimi değil, aynı zamanda inanç, misafirperverlik, kimlik ve toplumsal birliktelik vurgusu taşıdığını göstermenin hedeflendiği belirtildi.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi'ni ziyaret ettim. İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor. Bu özel ve anlamlı serginin ziyaretçilerine ilham vermesini diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay, talep olmadan yapılan EYT emekliliğini hukuka aykırı buldu
Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Depremlerden etkilenen Yeşilyurt'ta afetzedeler için yapılan 512 konutta sona gelindi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük" ünvanı verildi

Benzer haberler

Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Bakan Bolat, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük" ünvanı verildi

Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı

Mehmetçikten Katar askerlerine bilgi ve tecrübe paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet