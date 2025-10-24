Dolar
Dünya

Almanya Başbakanı Merz, 29 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, 29 Ekim akşamı Türkiye'ye gideceği ve 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı.

Cüneyt Karadağ  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Almanya Başbakanı Merz, 29 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Berlin

Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Friedrich Merz'in 29 Ekim'de Türkiye'ye gideceğini, 30 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Hille, görüşmelerde, ikili ilişkiler ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınacağını ifade etti.

Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Hille, iki ülke arasında göç, enerji ve ticaret alanlarında birçok ortak konu olduğunun altını çizdi.

Türk kökenli birçok Alman ve Almanya'da yaşayan birçok Türk aracılığıyla iki ülkenin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyen Hille, "Bu açıdan bakıldığında, Türkiye, doğal olarak özel bir öneme sahip ve AB'nin özellikle önemli bir komşusu. Ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinde daha fazla ilerleme sağlamak için çabalıyoruz ve bildiğiniz gibi şu anda ticaret, göç ve güvenlik alanlarında üst düzey diyaloglar yürütüyoruz." diye konuştu.

Almanya'da Suriye'ye sınır dışı işlemleri konusunda Türkiye'nin bir rolü olup olmayacağının sorusuna Hille, "Bu, Türkiye ile ilişkilerimizde bizi ilgilendiren bir konu. Ancak Ankara'da gerçekleşecek görüşmeleri beklemenizi rica ediyorum." yanıtını verdi.

Hille, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

