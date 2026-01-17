İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Romanya ziyaretine ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Karadeniz'de kıyı komşumuz olan Romanya ile suçla mücadelede ortak akıl geliştirmeye ve yakın eşgüdüm içinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından Romanya ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
Romanya Başbakan Yardımcısı ve Romanya İçişleri Bakanı Catalin Predoiu'nun daveti üzerine Bükreş'e gittiğini belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"İnanıyorum ki suç ve suçluyla mücadelede kalıcı başarı ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle mümkündür. Günümüzde suç ve suçlularla mücadele giderek sınır aşan bir nitelik kazanmakta, bu da ülkeler arasındaki dayanışmayı her zamankinden daha gerekli kılmaktadır. Özellikle Karadeniz'de kıyı komşumuz olan Romanya ile suçla mücadelede ortak akıl geliştirmeye ve yakın eşgüdüm içinde hareket etmeye büyük önem veriyoruz."