Gündem

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara, Güney ve Kuzey Ege ile Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Zehra Tekeci Eser  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'da da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde kuzeyi kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, salı öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinden sonra kuzeyinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'in batısında (Antalya Körfezi'nin batısı) ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


