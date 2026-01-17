Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Batı Karadeniz, Marmara, Güney ve Kuzey Ege ile Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında (İstanbul-Kırklareli) rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara'da da rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde kuzeyi kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kuzey Ege'de de rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, salı öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinden sonra kuzeyinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Batı Akdeniz'in batısında (Antalya Körfezi'nin batısı) ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
