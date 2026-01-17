Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet ettiğini açıkladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet etti

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
