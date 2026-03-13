Dolar
44.19
Euro
50.81
Altın
5,108.26
ETH/USDT
2,186.00
BTC/USDT
73,293.00
BIST 100
13,107.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Mardin İş Dünyası Buluşması” programında konuşuyor. Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Kültür

Kalyon Kültür'de Filistin'e destek amacıyla "Sessiz Ayakkabılar" sergisi açıldı

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da açıldı.

Aişe Hümeyra Akgün  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Kalyon Kültür'de Filistin'e destek amacıyla "Sessiz Ayakkabılar" sergisi açıldı Fotoğraf: Kalyon Kültür/AA

İstanbul

Kalyon Kültürden yapılan açıklamaya göre, sanatçı Ali Uslu'nun seramikten yaptığı 200 çift çocuk ayakkabısı ve iki tablodan oluşan sergi, "Kalanlar" başlıklı Filistin sergisinin devamı niteliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Vakfı Başkanı Reyhan Kalyoncu, Filistin halkına destek olmak amacıyla geçen aralık ayında Kalyon Kültür'de "Kalanlar" başlıklı sergiyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Açılışını yaptığımız 'Sessiz Ayakkabılar' sergimizle Filistin halkının onurlu mücadelesine destek vermeye devam ediyoruz. Savaşın en ağır faturasını her daim çocuklar ödüyor. Filistin'de son 2 senede tüm insanlığın gözleri önünde 20 binden fazla çocuk öldürüldü. On binlerce çocuk annesiz, babasız bırakıldı. Bana göre burada, susturulmuş çocuk seslerinin önünde insanlığın yoklamasını yapıyoruz.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çocuk ayakkabısı bize, oyunu, okulu, eve dönüşü, bayram sabahlarını hatırlatır. Ancak burada yarım bırakılmış çocukluğu ve eve dönemeyenlerin izini hatırlatıyor. Bizler hatırladıkça, gök kubbeyi sağır eden sessizliğin vicdanların sesiyle yükseleceğine ve Gazze'nin üstüne çöken karanlığın aydınlığa dönüşeceğine inanıyoruz."

"Amacım, Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir"

Sanatçı Ali Uslu da Filistin'de yaşanan acıya dikkati çekerek, "Gazze'de yaşananlar sadece bölgesel sorun değil, aynı zamanda küresel bir endişe kaynağı ve insanlık için vicdan sınavıdır. 21. yüzyılda maalesef ki insanlık onuru yerle bir olmuştur. Bir sanatçı olarak amacım, Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir. Çünkü zulme karşı sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Çağımız güçlünün zayıfı ezdiği bir zaman dilimidir. 'Sessiz Ayakkabılar' sergisi de bu sesin yankısıdır." değerlendirmesini yaptı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise Uslu'nun Gazze'de hayatını kaybeden çocukların gerçek hikayesinden yola çıkarak yokluk ve hafıza üzerine düşündüren güçlü bir görsel dil kurduğuna işaret ederek, "Resimler ve özellikle ayakkabılar, geride kalan izleri ve yarım kalmış hayatları hatırlatan güçlü bir imgeye dönüşüyor. Sergi, bireysel kaybı görünür kılarken, aynı zamanda Gazze'de yok olan sayısız insanın bıraktığı büyük boşluğu da düşündürüyor. Bu çalışmalar, izleyiciye yeni bir söylem sunmaktan ziyade güçlü bir hatırlatıcı işlev görüyor." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İstanbul'daki havalimanlarında tatil yoğunluğu başladı
AFAD, Tokat'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cerrahpaşa'da 900 hasta yatağı, 40 ameliyathanesi bulunan kampüs kuracağız
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

İsrail, ramazanın son cumasında da Mescid-i Aksa'da namaz kılınmasını engelledi

Kalyon Kültür'de Filistin'e destek amacıyla "Sessiz Ayakkabılar" sergisi açıldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlileri darbetti hayvanlarını çaldı

ABD Kongresine, hükümetin 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümünü soruşturmasını öngören tasarı sunuldu

ABD Kongresine, hükümetin 6 yaşındaki Hind Receb'in ölümünü soruşturmasını öngören tasarı sunuldu
Gazze'de iftar sofraları yıllardır yıkımın gölgesinde kuruluyor

Gazze'de iftar sofraları yıllardır yıkımın gölgesinde kuruluyor
İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet