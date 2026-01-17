Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.
Gündem

DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan süreçte "Kürtlere hasmane tutum sergilediği" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu yönde açıklamaları bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Aynur Ekiz  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır. Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır. Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerleri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın, art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
