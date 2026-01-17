DMM'den "Kürtlere yönelik hasmane tutum sergileniyor" iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Türkiye'nin, Suriye'de yaşanan süreçte "Kürtlere hasmane tutum sergilediği" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların bu yönde açıklamaları bulunduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'nin Suriye'de yaşanan süreçte Kürtlere yönelik hasmane bir tutum sergilediği, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın bu yönde açıklamalarının olduğuna ilişkin iddialar bütünüyle asılsızdır. Sadece terörü ve terörist oluşumları hedef alan açıklamaların söyleminden ve amacından kopartılarak farklı medya mecraları ve sosyal medya hesapları üzerinden dezenformasyon amaçlı servis edildiği açıktır. Kamuoyunun ve asırlardır müşterek değerleri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın, art niyetli ve gerçekle bağdaşmayan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."
