Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,311.10
BTC/USDT
95,490.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

Sakarya'da Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşmaya karşı yıkım kararı alındı.

Mine Yıldırım  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) göl kıyısında hayata geçirilecek "Sapanca Park Projesi" kapsamında kaçak yapıların kaldırılması için 1 Ocak'ta başlayan tebligat sürecinin 15 Ocak'ta sona erdiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaçak 89 iskele veya yapının bazılarının hak sahipleri tarafından yıkıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, yasal süreye uymayan ve yıkım kararını göz ardı eden işletme ile iskeleler için ekiplerin 20 Ocak'ta sahaya ineceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nün doğal yapısını koruyacak uygulama kapsamında kaçak yapıları kendileri kaldırarak yardımcı olanlara teşekkür etti.

Diğer kaçak yapılar için ise 20 Ocak'ta ekiplerin sahaya ineceğini belirten Sakallıoğlu, "İş makineleriyle gerçekleştireceğimiz çalışmalar boyunca, alınan resmi kararı mevzuata uygun olarak titizlikle uygulayacağız." ifadesini kullandı.

Sakallıoğlu, amacın kimseyi mağdur etmeden Sapanca Gölü'nü korumak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 47 kilometrekarelik yüzölçüme sahip gölün kıyılarının bir kısmı vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Aynı zamanda iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekme ve yine sazlık aralarına gizlenen borularla atık sularını göle akıtma uygulamaları da projeyle gün yüzüne çıkarak sonlandırıldı. Doğal yapısına uygun hayata geçirilecek projeyle, göl çevresi artık ailelerin, şehir dışından gelen misafirlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla ziyaret edebileceği sosyal alan olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar Harem Sahil Yolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Romanya ziyaretine ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

Sakarya Çam Dağı'nda oluşan kış manzaraları havadan görüntülendi

Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

Türkiye'nin 2025'teki otomotiv ihracatını 5 il sırtladı
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı

Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ve Braille alfabesiyle ezberledi

Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ve Braille alfabesiyle ezberledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet