Gündem

Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Oğulcan Bölükbaşı  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Balikesir

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

