Universitatea Craiova, Başakşehir maçının hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Gündem, Kurumsal Haberler

Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, uluslararası fotoğraf yarışması "International Photography Awards"da 10 kategoride ödüle layık görüldü.

Büşranur Keskinkılıç  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı

Ankara

AA'nın Tayvan merkezli çalışan serbest foto muhabiri Daniel Ceng’in, Myanmar ve Tayland'ı etkileyen 28 Mart 2025 depremini konu alan "Myanmar ve Tayland'ı vuran yıkıcı depremde binlerce kişi hayatını kaybetti" başlıklı fotoğrafı "Editoryal/Basın-Genel Haber" kategorisinde birinci oldu.

Ceng ayrıca, Güney Kore'de eski devlet başkanının sıkıyönetimine karşı çoğunluğu kadın olan barışçıl göstericileri konu alan "Güney Kore'deki sıkıyönetim krizi sırasında kadınlar ayaklanıyor, direniyor" başlıklı fotoğrafıyla "Editoryal/Basın-Siyasi" kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

Serbest foto muhabiri Ceng'in, kıyı bölgelerde yaşayan Filipinlilerin son yıllarda artan tayfunlar, sağanak ve seller nedeniyle tehdit altında olan yaşamını, çevre kirliliği vurgusuyla gözler önüne seren "Aşırı hava koşulları ve kirlilik Filipinlilerin hayatını tehdit ediyor" başlıklı fotoğrafı, "Editoryal/Basın-Çevresel" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ceng'in 26 Nisan 2025'te başta Amerika Birleşik Devletleri, Filipinler ve Japonya olmak üzere birçok ülkenin askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Balikatan (Omuz Omuza) tatbikatı sırasında bir balıkçı teknesinin görüldüğü fotoğrafı da "Editoryal/Basın-Diğer" kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

AA'nın Gazze foto muhabirlerinden Ali Jadallah'ın 28 Eylül 2024'te Gazze'de çektiği ve İsrail saldırısında eşini kaybeden Filistinli bir kadının yasını konu alan fotoğraf, "Editoryal/Basın-Savaş/Çatışma" kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, "Portre" kategorisinde, Rusya-Ukrayna Savaşında tanksavar mayınının patlaması sonucu gözlerini ve bacaklarını kaybeden Ukraynalı asker Sergey Raylyan'ın "Savaşın acı yüzü" başlıklı fotoğrafı ile mansiyon ödülü kazandı.

AA'nın ABD'de görev yapan kıdemli kameramanı Fatih Aktaş'ın, New York'ta İsrail'in Gazze saldırılarına karşı düzenlenen protesto esnasında çektiği fotoğraf, "Editoryal/Basın-Siyasi" kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kıdemli foto muhabiri Murat Şengül'ün, İsrail’in Lübnan’ın Sayda ilçesindeki saldırısı sonrası yıkılan ev ve içerisindeki genç kızı gösteren fotoğrafı, "Editoryal/Basın-Savaş/Çatışma" kategorisinde resmi seçkide yer aldı.

Kıdemli foto muhabiri Şebnem Coşkun’un, Kovid-19 salgını sırasında Kütahya'daki köylerine dönüp tarımı modern teknolojiyle harmanlayarak sosyal medyadan paylaşan dört kuzeni konu alan fotoğrafı, mansiyon ödülü kazandı.

Ayrıca “We don’t have a Planet B” başlıklı çalışması Editoryal/Basın – Çevre kategorisinde, “Brasvelbreen buzulu” adlı eseri Doğa/Drone kategorisinde, “Su şifalıdır” başlıklı fotoğrafı İnsan/Bebek kategorisinde Mansiyon ödüllerine değer görüldü.


Coşkun’un “Ördek Zeze, İstanbul’da” isimli fotoğrafı ise Özel/Hayvanlar kategorisinde hem Mansiyon hem de Jüri Seçimi Top 5 ödülünü aldı.

Ankara Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal'ın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler basketbol final müsabakasında oynayan Stephen Curry'nin sevinç anını yakalayan fotoğrafı, "Editoryal/Basın-Spor" kategorisinde resmi seçkide yer aldı.

