logo
Kurumsal Haberler

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörlüğü ile AA muhabirleri çevrimiçi toplantı yaptı

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder ile Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ve bölge muhabirleri çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Batuhan Dişbudak  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörlüğü ile AA muhabirleri çevrimiçi toplantı yaptı Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder ile Yeşilay'ın Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Sivas temsilcilerinin yer aldığı çevrimiçi toplantıda, Yeşilay’ın yürüttüğü projeler ele alındı.

Ejder, Yeşilay'ın organizasyonlarının basında daha görünür hale getirilmesi konusunda Anadolu Ajansı ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, 6 ildeki temsilciliklerle sürekli temas halinde olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ise AA'nın çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Yeşilay'ın toplumun bağımlılıklarından kurtulması için önemli projeler yapmaktadır. Bizlerde bu projeleri yerel ve ulusal basına servis ederek vatandaşlarımıza duyurmayı amaçlıyoruz. Birlikte güzel projeler yapılacağına inanıyorum." dedi.

