Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılacak, Hassan onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.30/18.30/19.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum buluşmasına iştirak edecek.
(Mardin/10.30/13.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret edecek, Siber Suçlarla Mücadele Uluslararası Çalıştayı'na katılacak, Bosna-Hersek HSYK'yi, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliğini ziyaret edecek, SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bosna-Hersek Adalet Bakanı Davor Bunoza ile bir araya gelecek, Aliya İzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulunacak.
(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu"na katılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Mali 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı konut satış, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini kamuoyu ile paylaşacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği zirvesi ikinci gününde devam edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
(İstanbul/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet dördüncü maçta karşılaşacak.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin final serisi başlayacak; YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ilk maçta Danilo's Pizza Bursa Antspor'u konuk edecek.
(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.