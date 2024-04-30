Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla 13. Çalışma Meclisi Yemeğine katılacak.
(Ankara/14.00/19.00)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grubu'nu ziyaret edecek.
(TBMM/11.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde Toprağın Motifleri Çini ve Soğuk Porselen Çiçek Sergisi'ne katılacak.
(İstanbul/15.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi açılış etkinliğine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
3- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu, mazbatasını alacak.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ Dijital Dönüşüm Tanıtım Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/13.30)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesine ve İTÜ ile Turquality Eğitim Programı Kapanış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/18.00)
4- TÜİK, mart ayı dış ticaret istatistiklerini, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini ve yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta, Diyarbekirspor-Bursaspor maçıyla tamamlanacak.
(Diyarbakır/13.00)
2- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ikinci maçları, 2 müsabakayla başlayacak. Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Sigortam Net ve Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçları oynanacak.
(Iğdır/18.00/İstanbul/20.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.