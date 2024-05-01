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Türkiye, Güney Afrika’nın UAD'de İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak

Ogün Duru  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Türkiye, Güney Afrika’nın UAD'de İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı (soykırım konulu) davaya müdahil olmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

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