Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde "Nasıl Yaşadılar: Sabahattin Zaim" başlıklı programa katılacak.
(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yunusemre Belediye Başkanlığı ile Şehzadeler Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Manisa/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Pullman İstanbul Hotel'deki Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılacak.
(İstanbul/15.30)
2- İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da yapılacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SDN Summit programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odasının 20. Yıldönümü Galası'na katılacak.
(Berlin/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yedinci gününde İzmir-İzmir etabıyla devam edilecek.
(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Kasımpaşa-Yılport Samsunspor, Fenerbahçe-Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor ve Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edecek.
(İstanbul/16.00/19.00/Sivas/16.00/Hatay/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TFF 3. Lig gruplarında 30. hafta müsabakaları oynanacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasına, Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrumspor-Manisa Büyükşehir. Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(İzmir/15.30/Muğla/18.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haftası, Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor maçıyla başlayacak.
(Eskişehir/16.00) (Fotoğraflı)
6- Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na İtalya'da devam edilecek.
(Rimini)
7- Galatasaray Su Topu Takımı, LEN Challenger Kupası finali rövanş maçında Slovenya'nın AVK Triglav takımına konuk olacak.
(Kranj/21.00)
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