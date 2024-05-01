Dolar
32.52
Euro
34.74
Altın
2,297.71
ETH/USDT
2,919.10
BTC/USDT
57,938.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Ankara

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
Türkiye, Güney Afrika’nın UAD'de İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 Mayıs'ı propaganda aracına dönüştürmek isteyen terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i 2 Mayıs'ta kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl çerçevesinde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO Genel Sekreteri seçimi) Kararımızı stratejik akıl çerçevesinde vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail-Filistin) Şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail-Filistin) Şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içerisindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet