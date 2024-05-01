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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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