Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak.
(Ankara /14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CTE Ankara Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Adalet Akademisi'nin Hakim Savcı Adayları Mezuniyet ve Yeni Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" başlığıyla yapılacak 13. Çalışma Meclisi toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili bakanlık binasında basın açıklaması yapacak.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinde düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Perspektifinden Türkiye Yüzyıl'ına Bakış" programına katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY-Airbus-Rolls Royce işbirliğiyle uygulamaya alınacak Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı’nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu ülkelerinin temsilcileriyle yapacağı toplantıya katılacak.
(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Lassa, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezon, 22. ve son haftadaki Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.