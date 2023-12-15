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Türkiye ile Arnavutluk'tan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı dolayısıyla ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Arnavutluk arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100. yılı münasebetiyle yapılan ortak açıklamayı yayınladı.

Gökhan Çeliker  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Türkiye ile Arnavutluk'tan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı dolayısıyla ortak açıklama

Ankara

Açıklamada, 15 Aralık 1923'te iki ülke arasında Dostluk Anlaşması’nın imzalanmasıyla diplomatik ilişkilerin tesis edildiği belirtilerek "Bu önemli yıl dönümü, 2023 yılı boyunca Ankara ve Tiran'da düzenlenen konferans, sergi ve konserlerle kutlanmıştır." denildi.

İki ülke arasındaki olumlu ilişkilere işaret edilen açıklamada, "Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, gücünü ortak tarihten ve sıkı sosyal ve kültürel bağlardan almaktadır. Bu köklü geçmişe dayanarak ikili ilişkiler 6 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Kurulmasına ilişkin Ortak Bildiri’nin imzalanmasıyla stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki ülkenin halklarının depremlerin ardından dayanışma sergilediği de vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"İki NATO müttefiki ve Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olarak Türkiye ve Arnavutluk, Balkanlar’da barış ve istikrarın korunmasına net katkı sağlamaktadır. Bölgesel ve uluslararası kuruluşlardaki yakın dayanışma sürdürülecektir. Bulundukları bölgede müreffeh bir gelecek için ortak bir vizyonu paylaşan Türkiye ve Arnavutluk, ikili, bölgesel ve küresel düzeyde tüm alanlarda stratejik ortaklıklarını daha da pekiştirmeye ve derinleştirmeye kararlıdır."

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