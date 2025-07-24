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Gündem, IDEF 2025

Türkiye ile Somali arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı

Protokolü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi imzaladı.

Koray Taşdemir  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Türkiye ile Somali arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Milli Savunma Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında "17 Temmuz 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" imzalandı.

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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan "17 Temmuz 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi katıldı.

Tören, Güler ve Fiqi’nin protokolü imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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