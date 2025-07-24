Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Mirziyoyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan'ın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
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Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in doğum gününü de tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın her alanda geliştiğini, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için çalıştıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığının başarılı şekilde devam ettiğini, ekim ayında düzenlenecek 47. ASEAN Zirvesi'nde Türkiye'nin Diyalog Ortağı olarak ilan edilmesinin beklendiğini belirtti.
İki lider, Gazze'deki insani durumun iyice ağırlaştığını ortaya koyarken, İsrail Hükümeti üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.