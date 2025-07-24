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Ankara'da 26 katlı binada meydana gelen yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı

Başkentte 1'i bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği 26 katlı binadaki yangına ilişkin hazırlanan itfaiye raporunda, binanın yangın söndürme sisteminde su olmadığı ve yönlendirme levhalarının bulunmadığının belirlendiği bildirildi.

Emrullah Cesur, Aykut Karadağ  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Ankara'da 26 katlı binada meydana gelen yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı

Ankara

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan sitede, 12 Temmuz akşamı meydana gelen ve 1'i bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan itfaiye raporu tamamlandı.

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Buna göre, bina içerisinden geçen kabloların yanmaz kablo olmadığı ve kabloların aynı boru içerisinden götürülmesi nedeniyle yangının kısa sürede katlara sıçradığı tespit edildi.

Ayrıca raporda, binanın şaft boşluğundaki katlar arasında yangın durdurucunun olmadığı, "yangın panikbar" kapılarının kendiliğinden kapanmasını sağlayan düzeneğin bulunmadığı, kat koridorlarındaki yangın dolapları ile yağmurlama sisteminde su bulunmadığı vurgulandı.

İtfaiye ekiplerince hazırlanan raporda, binanın aydınlatmalarının ve yönlendirme ile kat uyarı levhalarının bulunmadığı, bodrum kattaki su deposunun da boş olduğu belirtildi.

Binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının 10'uncu kat seviyesindeki metal gövdesinin deformasyona uğradığına işaret edilen raporda, yangının çıkış nedeninin söz konusu bölümde aşırı ısınma, gevşek bağlantı gibi sebeplerle meydana gelen şase olduğu kanaatine varıldığı aktarıldı,

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