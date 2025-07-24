MSB, Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 4 adet F-16 uçağının, Erzurum'da selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
📍Erzurum— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2025
Erzurum Kongresi’nin 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 4 adet F-16 uçağı ile selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/n6XixRNQN3
Paylaşımda, selamlama ve pasaj uçuşu yapan F-16'ların görüntülerine de yer verildi.
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