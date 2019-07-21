Euro
6.34
Dolar
5.65
BIST 100
101,849.20
Altın
1,424.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah mevzisi ve sığınaklar vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu.

Muhammed Boztepe   | 21.07.2019
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah mevzisi ve sığınaklar vuruldu

Ankara

Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve sığınaklar jetler tarafından vuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor
IKBY’de yeni hükümet ve beklentiler
Körfez’de statüko sarsılıyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah mevzisi ve sığınaklar vuruldu

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah mevzisi ve sığınaklar vuruldu

Şehit uzman onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
'S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor'

'S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor'