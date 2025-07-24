RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ve bir dijital platforma ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 4 televizyon kanalına ve bir dijital platforma, yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.
Ankara
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirildi.
TELE1'de yayınlanan "4 Soru 4 Yanıt" programında Merdan Yanardağ'ın 15 Temmuz'a ilişkin açıklamaları, kamu sorumluluğuyla bağdaşmayan ve toplumu ayrıştırıcı nitelikte ifadeler olarak kabul edildi.
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Yayında, "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle TELE1'e, üst sınırdan idari para cezası ile 5 gün yayın durdurma cezası verildi.
Ayrıca, 5 Temmuz'da TELE1'de yayınlanan "Çürüme" programı ile Halk TV'de yayınlanan "Gündem Özel" programında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın devlet büyüklerine ve Bakanlara yönelik sözleri, kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulundu.
Yayınlarda, kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadelere yer verildiğinin tespit edilmesi üzerine, her iki yayın kuruluşuna da üst sınırdan idari para cezası uygulandı.
Müstehcen ve usule aykırı yayına ceza
Toplantıda, NR1 Türk kanalında, klip aralarında tanıtımı yapılan bazı kişilerin, kanalın "Talents" başlıklı bölümünde yer alması üzerine yapılan incelemede, bu yayınların gizli ticari iletişim niteliğinde olduğu değerlendirildi. Bu nedenle NR1 Türk hakkında da idari para cezası uygulanması kararı verildi.
YILDIZ EN kanalındaki tele-alışveriş yayınlarının, hem kesintisiz 15 dakikalık yayın şartını karşılamadığı hem de günlük yasal süreyi aştığının tespit edilmesi üzerine idari para cezası uygulandı.
TV+ logolu kuruluşta yayınlanan bir filmde müstehcen unsurların yer aldığı ve toplumun genel değerlerine aykırılık taşıdığı tespit edildi. Bu nedenle kuruluşa idari para cezası ile katalogdan çıkarma cezası verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.