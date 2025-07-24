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Bakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'i İstanbul'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç'i kabul etti.

Tuğba Altun  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Bakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'i İstanbul'da kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X'teki sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Feyziç ile İstanbul'da bir araya geldi.

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