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Dünya

İtalya'dan Amazon ve Apple'a 200 milyon avrodan fazla para cezası

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli satış platformu Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203,2 milyon avroluk para cezası verdi.

Barış Seçkin   | 23.11.2021
İtalya'dan Amazon ve Apple'a 200 milyon avrodan fazla para cezası

Roma

Kurumdan yapılan açıklamada, Apple ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.

İtalya Rekabet Kurumunun soruşturmasında, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a da 134,5 milyon avro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.

Amazon’dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.

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