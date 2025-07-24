Bakan Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralanan orman işçilerini ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir'deki orman yangınında yaralananlardan birinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü, genel durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakımda takip edildiğini, diğer yaralıların ise taburcu edildiğini bildirdi.
Ankara
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan orman işçilerini tedavi gördükleri Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde ziyaret etti.
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İşçilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, "Şu anda yalnızca bir yaralımızın tedavisi hastanemizde sürmektedir. Hastamızın genel durumu iyi olmakla birlikte, yoğun bakım ünitesinde yakından takip edilmektedir. Diğer tüm yaralılarımız tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. Rabbim tüm kardeşlerimize acil şifalar versin." bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.