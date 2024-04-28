Konya'nın kuzey kesimleri için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur kuvvetli olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.