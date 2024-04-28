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Konya'nın kuzey kesimleri için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın kuzeyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Konya'nın kuzey kesimleri için sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, gelecek 2 saatlik periyotta Konya'nın kuzey kesimlerinde yağmur kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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