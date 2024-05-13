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Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenci birlikleri tarafından Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Eskişehir’de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için “Nöbet Çadırı” açılışını yaptı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri Filistin’e destek için “Nöbet Çadırı”nın açılışını yaptı.

Günhan Özceylan  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Eskişehir’de üniversite öğrencileri Filistin'e destek için “Nöbet Çadırı” açılışını yaptı Fotoğraf: Günhan Özceylan - AA

Eskişehir

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın da katıldığı yürüyüşte öğrenciler, RİM Filistin Nöbet Çadırı açılışını yapmak için Büyükdere Meşelik Yerleşkesi’nde bir araya gelip Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camii'nden Merkez Yemekhane önüne yürüdü.

Yürüyüş sonunda söz alan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, organize edilen yürüyüş için öğrencilere teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız burada bir nöbet çadırı kurdular. Sürekli burada olacaklar ve Gazzeliler için herkes elinden geleni yapıyor ama bir şey yapamadığımız durumda da en azından dua ediyoruz. İnşallah Allah en kısa zamanda Filistin'deki kardeşlerimizi muzaffer eylesin" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Üniversite Koordinatörü Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Burak Sarman Filistin'de yaşanan saldırılara karşı çıkmak için 81 ilde 150 üniversitede eylem başlattıklarını belirtti.

Yakın zamanda Gazze Özgürlük Filosu'nun yardım için yola çıktığını hatırlatan Sarman, “TÜGVA olarak farklı noktalardan toplanan yardımların Gazze'ye ulaştırılması için seferber olduk. Bizim bugün elimizden bu geliyor. Bir gün liderimiz bize yol açtığında orada gidip şehit olmaktan geri durmayacağımızın da hiç birinizin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Öğrenciler adına açıklama yapan ESOGÜ İlahiyat Fakültesi öğrencisi Serdar Bayraktar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı kurulan çadırda nöbette olduklarını dile getirdi.

Bayraktar, Filistin halkının yıllardır işgal altında olduğunu ve insan hakları ihlallerinin yaşandığını vurgulayarak, ”Evleri yıkılmakta, tarlaları tahrip edilmekte ve masum insanlar keyfi olarak hapsedilmektedir. Bu durum, uluslararası hukuka ve insan haklarına açık bir meydan okumadır. İnsanlık dışı muameleye karşı sesimizi yükseltmek ve Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için Rim Nöbet çadırımızı kurduk. Bu çadır, barış ve adalet talebimizin sembolü olacak ve Filistinli kardeşlerimize dayanışmamızı ifade edecektir." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından çadır etrafında nöbete başladı.


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