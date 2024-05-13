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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye’yle aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "(Türkiye’yle) Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor." dedi.

Tuğba Altun  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye’yle aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısında konuştu.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye’yle aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor
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