Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye’yle aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu şekilde gelişiyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "(Türkiye’yle) Aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ortak basın toplantısında konuştu.
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