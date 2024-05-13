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Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleriyle Amasya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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