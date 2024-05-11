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Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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