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Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Yurdun doğu kesimindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleriyle Şanlıurfa'nın kuzeyi ve Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan'ın rakımı 2000 metre üzeri yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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