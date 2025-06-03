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Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artarak Kurban Bayramı süresince mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Kurban Bayramı'nda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

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Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

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