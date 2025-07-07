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Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü

Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 26,86'ya geriledi.

Mehmet Demirci  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü Fotoğraf: Mehmet Demirci/AA

Çankırı

Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, sonbahar ve kış aylarında yağışların beklenenden az olması sonucu baraj gölündeki su seviyesi düştü.

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Baraj gölünde su seviyesinin yüzde 26,86'ya gerilemesi sonucu belediyelerden vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması yönünde uyarıda bulunuluyor.

Orta ilçesine bağlı İncecik Köyü Muhtarı Satılmış Köse, AA muhabirine, bölgede yağışın yetersiz olması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle barajdaki su seviyesinin düştüğünü belirterek, "Barajımız en son 1992-1993 yıllarında tam doluluğa ulaşmıştı. Doluluk oranı o zamandan sonra sürekli azaldı." ifadesini kullandı.

Kayıören köyü sakinlerinden Mehmet Ayhan da baraj gölünün son olarak 2001-2002 yıllarında bugünkü seviyelere kadar düştüğünü kaydetti.


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Çankırı'nın içme suyunu karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 27'nin altına düştü
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