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Yaşam

Bodrum'da sıcaktan etkilenen karga girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti ve verilen yiyecekleri yedi.

Ali Rıza Akkır  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Bodrum'da sıcaktan etkilenen karga girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti

Muğla

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kentte en yüksek sıcaklık 39,3 derece ölçüldü.

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Sıcak havadan etkilenen bir karganın Bodrum Çarşısı'ndaki kafeye girerek su içmesi ve verilen yiyecekleri yemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, karganın ağzı açık şekilde sandalyeye konduğu ve işletme sahibince verilen suyu içmesi yer alıyor.

Bir tepsideki buzlu sudan da içen karganın kafedekilerin verdiği yiyeceklerden de yediği, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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