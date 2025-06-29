Bodrum'da sıcaktan etkilenen karga girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti ve verilen yiyecekleri yedi.
Muğla
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre kentte en yüksek sıcaklık 39,3 derece ölçüldü.
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Sıcak havadan etkilenen bir karganın Bodrum Çarşısı'ndaki kafeye girerek su içmesi ve verilen yiyecekleri yemesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaktan etkilenen karga, girdiği kafede masaya bırakılan suyu içti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 29, 2025
📱 O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
🌡️ Kentte hava sıcaklığı 39,3 dereceye kadar yükseldi https://t.co/a0gKRCChtg pic.twitter.com/3xOleMz8oz
Görüntülerde, karganın ağzı açık şekilde sandalyeye konduğu ve işletme sahibince verilen suyu içmesi yer alıyor.
Bir tepsideki buzlu sudan da içen karganın kafedekilerin verdiği yiyeceklerden de yediği, daha sonra uçarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.