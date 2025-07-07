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Gündem

DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
DMM'den son Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Ankara

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

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Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar, herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilir. Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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