Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti heyetini kabul edeceğini bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır."
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