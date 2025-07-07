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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, DEM Parti heyetini kabul edeceğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edecek

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceklerdir. Kabulde 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ele alınacaktır."

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